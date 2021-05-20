Сальваторе Боккетти посетил «Открытие Банк Арену» и дал интервью на русском языке

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти, ныне выступающий за «Пескару», посетил стадион «Открытие Банк Арена» и высказался по поводу результатов красно-белых в сезоне-2020/2021. Примечательно, что итальянец дал интервью без переводчика, он говорил на русском языке.

«Я очень скучал по «Спартаку». Очень рад, что приехал сегодня, потому что долго здесь не был. Приятно обратно вернуться. Каждый год приезжаю в Россию, и все говорят, что я решил получить гражданство и паспорт. Но честно скажу, что приехал отдыхать. Потому что после тяжелого локдауна в Италии хочется просто отдыха с семьёй. А что будет дальше — не знаю, посмотрим.

Я следил за последним матчем против «Ахмата». Хорошо, что добыли ничью в концовке, потому что в этом сезоне «Спартак» заслужил выход в Лигу чемпионов. Надеюсь, в следующем году сможем побороться даже за чемпионство! Потому что вернулся Квинси Промес, могут быть ещё покупки», — сказал Боккетти в интервью для YouTube-канала «Спартака».

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