Мюллер: мог подарить экстаз Германии. Промах в матче с Англией будет сниться мне по ночам

Нападающий «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер поблагодарил немецких болельщиков за поддержку национальной команды во время Евро-2020.



«Этот момент запомнится надолго, он будет сниться по ночам. Игрок работает, тренируется и живёт футболом. В этот момент всё было в моих руках — я мог вернуть свою команду в игру и подарить экстаз целой нации. Получить такую возможность и упустить её чертовски больно. Это моя боль, боль моих партнёров по сборной и боль тренера, который подарил мне уверенность.

Но прежде всего, нам больно из-за немецких болельщиков, которые были рядом и поддерживали сборную во время чемпионата Европы, несмотря на непростые обстоятельства. Спасибо за вашу поддержку", — написал Мюллер на своей странице в «Инстаграме».