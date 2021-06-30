Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мюллер: мог подарить экстаз Германии. Промах в матче с Англией будет сниться мне по ночам

Мюллер: мог подарить экстаз Германии. Промах в матче с Англией будет сниться мне по ночам
Комментарии

Нападающий «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер поблагодарил немецких болельщиков за поддержку национальной команды во время Евро-2020.

«Этот момент запомнится надолго, он будет сниться по ночам. Игрок работает, тренируется и живёт футболом. В этот момент всё было в моих руках — я мог вернуть свою команду в игру и подарить экстаз целой нации. Получить такую возможность и упустить её чертовски больно. Это моя боль, боль моих партнёров по сборной и боль тренера, который подарил мне уверенность.

Но прежде всего, нам больно из-за немецких болельщиков, которые были рядом и поддерживали сборную во время чемпионата Европы, несмотря на непростые обстоятельства. Спасибо за вашу поддержку", — написал Мюллер на своей странице в «Инстаграме».

Новость по теме
Йоахим Лёв: вылет сборной Германии с Евро — огромное разочарование. Мы верили в себя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021