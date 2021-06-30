Мюллер: мог подарить экстаз Германии. Промах в матче с Англией будет сниться мне по ночам
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Нападающий «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер поблагодарил немецких болельщиков за поддержку национальной команды во время Евро-2020.
«Этот момент запомнится надолго, он будет сниться по ночам. Игрок работает, тренируется и живёт футболом. В этот момент всё было в моих руках — я мог вернуть свою команду в игру и подарить экстаз целой нации. Получить такую возможность и упустить её чертовски больно. Это моя боль, боль моих партнёров по сборной и боль тренера, который подарил мне уверенность.
Но прежде всего, нам больно из-за немецких болельщиков, которые были рядом и поддерживали сборную во время чемпионата Европы, несмотря на непростые обстоятельства. Спасибо за вашу поддержку", — написал Мюллер на своей странице в «Инстаграме».
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