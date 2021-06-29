Йоахим Лёв: вылет сборной Германии с Евро — огромное разочарование. Мы верили в себя

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал результат матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Англии (0:2) и вылет с турнира.



«Для всех нас это огромное разочарование. Мы надеялись добиться большего на этом турнире и верили в нашу команду. В таких матчах необходимо использовать те немногие шансы, которые у вас появляются. Тимо Вернер и Томас Мюллер, к сожалению, не смогли воспользоваться ими и забить. В общем, ужасно, что мы вылетели», — приводит слова Лёва пресс-служба УЕФА.

Сборная Англии вышла в 1/4 финала Евро-2020, а немецкая национальная команда покинула турнир. В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Англии сыграет с победителем пары Швеция — Украина.