Йоахим Лёв: вылет сборной Германии с Евро — огромное разочарование. Мы верили в себя
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал результат матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Англии (0:2) и вылет с турнира.
«Для всех нас это огромное разочарование. Мы надеялись добиться большего на этом турнире и верили в нашу команду. В таких матчах необходимо использовать те немногие шансы, которые у вас появляются. Тимо Вернер и Томас Мюллер, к сожалению, не смогли воспользоваться ими и забить. В общем, ужасно, что мы вылетели», — приводит слова Лёва пресс-служба УЕФА.
Сборная Англии вышла в 1/4 финала Евро-2020, а немецкая национальная команда покинула турнир. В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Англии сыграет с победителем пары Швеция — Украина.
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