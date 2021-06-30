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Подольски: когда смотришь на лица игроков сборной Германии, накатывает тоска

Подольски: когда смотришь на лица игроков сборной Германии, накатывает тоска
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Бывший нападающий сборной Германии Лукаш Подольски прокомментировал поражение в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с Англией (0:2) и вылет команды с турнира.

«Команде не хватило амбиций, боевого духа. Когда смотришь на лица футболистов, накатывает тоска, потому что в них ничего нет. На стадионе может вспыхнуть пожар, а они останутся на месте. Этой сборной не хватает абсолютной воли к победе», — приводит слова Подольски Bild.

В 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 борная Англии сыграет с национальной командой Украины. Встреча пройдёт 3 июля в Риме.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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