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На стадионе «Оренбурга» начались работы по увеличению зрительских мест

На стадионе «Оренбурга» начались работы по увеличению зрительских мест
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На оренбургском стадионе «Газовик» началась подготовка к работам по увеличению посадочных мест. Об этом сообщается в официальном "инстаграме" правительства региона.

С северной трибуны уже сняты кресла. Проект готов, в ближайшее время начнётся демонтаж. Сейчас «Газовик» может принять 7,5 тысяч болельщиков. В предстоящем сезоне планируется увеличить число мест на стадионе для соответствия требованиям Российской Премьер-Лиги (10 тысяч мест).

Напомним, из-за несоответствия пункту о минимальной вместимости стадионов «Оренбург», занявший второе место в ФНЛ минувшего сезона, не прошёл лицензирование для выступлений в РПЛ. Вместо оренбуржцев в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 примет участие «Нижний Новгород».

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