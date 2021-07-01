Главный тренер сборной Швейцарии поделился ожиданиями от 1/4 финала Евро с Испанией

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович высказался о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата Европы – 2020 с национальной командой Испании.
«Нам нужно быть голодными, чтобы пройти в следующий раунд. С этого момента я не могу сказать, что доволен, потому что для меня следующий шаг всегда является самым важным. Мы хотим пройти в следующий раунд, несмотря на то что нам предстоит сыграть с одним из фаворитов.
Конечно, эмоции и удовольствие нужны, но сейчас игроки должны отложить это в сторону. Нам нужно показать это на поле, и я уверен, что они это сделают.
Мы не можем долго оставаться без таких игроков, как Джака. Хочу, чтобы против испанцев каждый сыграл лучше, чем обычно — не только чтобы достойно заменить его, но и для победы. Мы хотим пройти дальше при всем уважении к нашему сопернику. У Джаки будет другая роль в этом матче. Но все будут поддерживать команду и помогать ей», — приводит слова Петковича официальный сайт УЕФА.
Напомним, на стадии 1/8 финала швейцарцы сенсационно переиграли сборную Франции (3:3, 5:4 по пенальти).
- 1 июля 2021
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