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Станислав Черчесов: Мухин на каждой тренировке был одним из лучших

Станислав Черчесов: Мухин на каждой тренировке был одним из лучших
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о прогрессе полузащитника Максима Мухина.

«Нас ругают, что мы не заняли первое место в Лиге наций. Хотя мы там начали использовать молодых футболистов. Второе — кто себя как проявил. Я извиняюсь, но Мухин у нас стал играть три месяца назад. Начал бы три года назад, появился бы в сборной раньше. Подчёркиваю сейчас: на каждой тренировке он был одним из лучших.

У нас ритм нарушился, и в этом цейтноте мы должны находить правильное решение, чтобы быть конкурентоспособными», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.

Календарь чемпионата Европы по футболу - 2020
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