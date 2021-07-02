Станислав Черчесов: Мухин на каждой тренировке был одним из лучших

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о прогрессе полузащитника Максима Мухина.
«Нас ругают, что мы не заняли первое место в Лиге наций. Хотя мы там начали использовать молодых футболистов. Второе — кто себя как проявил. Я извиняюсь, но Мухин у нас стал играть три месяца назад. Начал бы три года назад, появился бы в сборной раньше. Подчёркиваю сейчас: на каждой тренировке он был одним из лучших.
У нас ритм нарушился, и в этом цейтноте мы должны находить правильное решение, чтобы быть конкурентоспособными», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.
- 2 июля 2021
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