Черчесов объяснил, почему принял решение не брать Гильерме на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему принял решение не брать вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме на Евро-2020.



«Сложно говорить про Гильерме и Смолова — их здесь нет. Но объясняю. Гильерме провёл у нас отборочный цикл, и, если вы обратите внимание, вопрос по нему начал звучать от вашего брата сильно раньше, чем его в сборной не стало. Идёт отборочный турнир, где он номер один, но у нас было два матча с бельгийцами, в которых мы проиграли. В тех матчах, в том числе с шотландцами, он сыграл стабильно, со своими плюсами и минусами. Но он неважно играл у себя в клубе. С Сан-Марино уже играл Шунин, потому что мы думали, что нам дальше делать.



Играем с Турцией, где пропускаем три мяча, потом с Сербией, где пропускаем четыре. В чемпионате он снова начал играть, потом игра с «Зенитом» — 6:1. Мы же себе вопрос должны задавать? Нам нужен вратарь, который должен выручать. Шунин играл в Лиге наций, подвыручил тут, там — мы увидели, что он на сегодняшний день лучше.



Нам опять с бельгийцами играть, снова на том же стадионе, где он пропустил шесть от «Зенита». Парень Гильерме хороший, больно не брать. Думаете, легко принимать такое решение? Но его надо принимать. Мы для себя решили. Есть нюансы, которые я никогда никому не скажу», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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