Черчесов ответил на вопрос о возможной отставке с поста главного тренера сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможной отставке со своего поста.
«Как бы спокойно сформулировать по поводу отставки… Чтобы это было правильно понято. Во-первых, мы занимаемся непростым государственным делом. С первой секунды вступления на должность я считаю её государственной. Меня сюда никто не приглашал — в моём понимании, может, я немного старой школы, но это назначение, которое не обсуждается. Это приказ к исполнению. Это раз.
Я не думал, что буду когда-либо тренировать сборную. Не то, что я нацеливался или мечтал,. но, если тебя зовут, надо дать добро, что я готов. Выражаясь военным языком, каждый солдат своей страны. Мне дали задание — я его выполняю. Уже пять лет. По поводу отставки и любых других громких фраз — у журналистов такая работа. Возможно, кто-то думает, что я импульсивный и эмоциональный — может быть. Но я не могу таким быть на своей должности. Надо сначала выдохнуть и спокойно ко всему прийти. А об отставке мы спокойно и по-деловому поговорим.
Я могу ошибаться и говорить эпитетами, но это государственная должность. детального разговора с моим руководителем у нас не было. Сказать «спасибо, до свидания» можно, а сказать «спасибо, а кто это дальше будет делать» — уже сложнее. Мы не в песочнице играем. Давайте все успокоимся.
Мы попали на большой турнир, который мы считали нашим чемпионатом Европы. Нам нужно было на него выйти, как и на домашний чемпионат мира. Мы это сделали.
Станислав Черчесов — главный тренер сборной России по футболу, да. Задача на сегодняшний день — обыграть Хорватию», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 2 июля 2021
-
12:40
-
12:38
-
12:35
-
12:32
-
12:20
-
12:17
-
12:11
-
12:09
-
12:00
-
12:00
-
11:37
-
11:21
-
11:01
-
10:46
-
10:26
-
10:16
-
10:03
-
10:03
-
09:48
-
09:44
-
09:31
-
09:18
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:43
-
07:36
-
07:35
-
07:27
-
07:20
-
07:18
-
07:13
-
06:54
-
06:36