Юрист рассказал, могут ли санкции против «Чайки» за договорные игры иметь значение для МВД

Спортивный юрист Артём Пацев высказался о санкциях против футбольного клуба «Чайка», который был переведён из ФНЛ в ПФЛ за договорные матчи.
«РФС обладает правом спортивной санкции на клубы, отдельных спортсменов, тренеров, судей и субъектов футбола. А когда мы говорим о расследовании полиции или следственного комитета, там совершенно другие правила и ответственность. Возможно как уголовная, так и административная. Они ни коем образом с РФС не пересекаются.
Те санкции, которые вынес РФС абсолютно ничего не значат для следствия. Если дело дойдёт до суда, чем у нас завершается процесс, эти мнения, тем более общественных организаций, повторюсь, никакого значения не будут иметь. Правоохранительные органы и суд будут разрешать вопрос на основе уголовного законодательства", — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 2 июля 2021
-
17:15
-
17:06
-
17:00
-
16:55
-
16:50
-
16:43
-
16:37
-
16:36
-
16:22
-
16:16
-
16:10
-
16:00
-
15:58
-
15:41
-
15:15
-
15:00
-
14:52
-
14:35
-
14:33
-
14:29
-
14:26
-
14:18
-
14:15
-
14:13
-
13:55
-
13:51
-
13:43
-
13:39
-
13:30
-
13:27
-
13:24
-
13:17
-
13:09
-
13:00
-
12:58