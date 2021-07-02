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Юрист рассказал, могут ли санкции против «Чайки» за договорные игры иметь значение для МВД

Юрист рассказал, могут ли санкции против «Чайки» за договорные игры иметь значение для МВД
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Спортивный юрист Артём Пацев высказался о санкциях против футбольного клуба «Чайка», который был переведён из ФНЛ в ПФЛ за договорные матчи.

«РФС обладает правом спортивной санкции на клубы, отдельных спортсменов, тренеров, судей и субъектов футбола. А когда мы говорим о расследовании полиции или следственного комитета, там совершенно другие правила и ответственность. Возможно как уголовная, так и административная. Они ни коем образом с РФС не пересекаются.

Те санкции, которые вынес РФС абсолютно ничего не значат для следствия. Если дело дойдёт до суда, чем у нас завершается процесс, эти мнения, тем более общественных организаций, повторюсь, никакого значения не будут иметь. Правоохранительные органы и суд будут разрешать вопрос на основе уголовного законодательства", — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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