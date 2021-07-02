Швейцария — Испания: испанцы открыли счёт на 8-й минуте матча

Сегодня, 2 июля, сборная Швейцарии встречается с национальной командой Испании. Матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счёт в матче на 8-й минуте открыла сборная Испании. После удара Жорди Альбы мяч в свои ворота срезал швейцарец Денис Закария.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. Помогают ему ассистенты Стюарт Бёрт и Стив Беннет. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.
Победитель пары Швейцария — Испания сыграет в полуфинале Евро с командой, которая возьмёт верх в четвертьфинальном матче Бельгия — Италия.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.
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