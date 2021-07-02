Голы Мозеса и Бакаева не помогли «Спартаку» обыграть «Браво» в товарищеском матче

«Спартак» провёл товарищеский матч со словенской командой «Браво». Встреча прошла на сборах москвичей в Австрии и завершилась с ничейным счётом 2:2.

Первыми в матче отличились номинальные гости, автором забитого мяча стал полузащитник Миха Канцилия на 44-й минуте. Второй тайм был обильнее на голы.

На 52-й минуте счёт сравнял хавбек Виктор Мозес, который совсем недавно подписал контракт с клубом на два года. Голевую передачу отдал Георгий Мелкадзе. Спустя семь минут красно-белые вышли вперёд — забил полузащитник Зелимхан Бакаев, ассистировал ему всё тот же Мелкадзе. Но победу «Спартак» не одержал — за пять минут до конца встречи игрок «Браво» Санди Огринец сделал счёт 2:2.

Таким образом, при новом наставнике Руе Витории «Спартак» пока не одержал ни одной победы. Прошлый товарищеский матч москвичи проиграли «Нефтчи» (1:2). 5 июля красно-белые сыграют с хорватским «Шибеником».