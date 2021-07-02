Бельгия — Италия: составы команд на матч 1/4 финала Евро-2020

Сегодня, 2 июля, сборная Бельгии встретится с национальной командой Италии. Матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Мёнье, Витсель, Тилеманс, Т. Азар, Де Брёйне, Лукаку, Доку.
Запасные: Камински, Селс, Боята, Карраско, Мертенс, Денайер, Дендонкер, Бентеке, Шадли, Батшуайи, Троссар, Прат.
Италия: Доннарумма, Спинаццола, Бонуччи, Кьеллини, Ди Лоренцо, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.
Запасные: Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Берарди, Пессина, Эмерсон, Ачерби, Кристанте, Бернардески, Бастони, Толой.
Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе с Славко Винчичем. Помогать ему будут ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — аргентинец Фернандо Рапальини.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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