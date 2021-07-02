Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» предложил Месси зарплату выше, чем готова платить «Барселона»

«ПСЖ» предложил Месси зарплату выше, чем готова платить «Барселона»
Комментарии

«Пари Сен-Жермен» намерен воспользоваться неопределённостью во взаимоотношениях Лионеля Месси и каталонской «Барселоны» — контракт аргентинца истёк 30 июня, он пребывает в статусе свободного агента, но ведёт переговоры о пролонгации сотрудничества с сине-гранатовыми. «ПСЖ» хочет вмешаться в ситуацию и переманить Месси в свой состав, информирует AS.

Согласно сведениям источника, «ПСЖ» уже связался с Месси и сделал ему выгодное с финансовой точки зрения предложение. Парижане готовы платить Лионелю больше, чем предлагает «Барселона».

Отмечается, что Месси пока сконцентрирован на выступлениях за сборную Аргентины на Кубке Америки и не рассматривает варианты продолжения клубной карьеры. Решение он будет принимать по окончании международного турнира.

Новость по теме
«Лео нужна «Барса», а «Барсе» нужен Лео». Хави спрогнозировал будущее Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021