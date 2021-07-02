«ПСЖ» предложил Месси зарплату выше, чем готова платить «Барселона»

«Пари Сен-Жермен» намерен воспользоваться неопределённостью во взаимоотношениях Лионеля Месси и каталонской «Барселоны» — контракт аргентинца истёк 30 июня, он пребывает в статусе свободного агента, но ведёт переговоры о пролонгации сотрудничества с сине-гранатовыми. «ПСЖ» хочет вмешаться в ситуацию и переманить Месси в свой состав, информирует AS.
Согласно сведениям источника, «ПСЖ» уже связался с Месси и сделал ему выгодное с финансовой точки зрения предложение. Парижане готовы платить Лионелю больше, чем предлагает «Барселона».
Отмечается, что Месси пока сконцентрирован на выступлениях за сборную Аргентины на Кубке Америки и не рассматривает варианты продолжения клубной карьеры. Решение он будет принимать по окончании международного турнира.
- 2 июля 2021
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