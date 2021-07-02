«Лео нужна «Барса», а «Барсе» нужен Лео». Хави спрогнозировал будущее Месси

Главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес, который во времена карьеры игрока выступал в составе «Барселоны», прокомментировал ситуацию с контрактом Лионеля Месси.
«Это коммерческие обстоятельства, мы должны подождать. Я полагаю, Месси ведёт переговоры с клубом и президентом.
Я желаю Лео всего наилучшего как его друг. А как фанат «Барселоны» я желаю ему остаться в клубе. Надеюсь, об этом объявят как можно скорее.
Если бы мне пришлось делать ставку, я бы сказал, что он останется в «Барселоне». Хотя в футболе я повидал многое, но тут я думаю, что он продолжит выступать за клуб. Лео нужна «Барса», а «Барсе» нужен Лео. Он счастлив в клубе и городе, он прожил здесь всю свою жизнь. Готов поспорить, он продлит контракт», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
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