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Швейцария — Испания, результат матча 2 июля 2021, счёт 1:1, 3:1, чемпионат Европы по футболу — 2020

Испания обыграла Швейцарию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро-2020
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Сегодня, 2 июля, сборная Швейцарии встретилась с национальной командой Испании. Матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти удачливее и мастеровитее оказались испанцы — 3:1.

Счёт в матче на 8-й минуте открыла сборная Испании. После удара Жорди Альбы мяч в свои ворота срезал швейцарец Денис Закария. На 58-й минуте сборная Швейцарии сравняла счёт и возродила интригу, автором гола стал Шердан Шакири. На 77-й швейцарцы остались в меньшинстве. Красную карточку за грубый подкат с риском нанесения травмы получил полузащитник Ремо Фройлер. Основное время матча завершилось с ничейным счётом на табло, игра перешла в экстра-таймы.

В дополнительное время встречи голов забито не было. Первый полуфиналист Евро-2020 определился в серии послематчевых пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Испании, решающий пенальти в составе сборной Швейцарии не забил Рубен Варгас.

Таким образом, сборная Испании сыграет в полуфинале Евро-2020 с победителем четвертьфинальной пары Бельгия — Италия.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/4 финала
02 июля 2021, пятница. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 1
1 : 3
Испания
0:1 Закария – 8' (автогол)   1:1 Шакири – 68'
Удаления: Фройлер – 77' / нет
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