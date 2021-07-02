Испания обыграла Швейцарию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро-2020

Сегодня, 2 июля, сборная Швейцарии встретилась с национальной командой Испании. Матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти удачливее и мастеровитее оказались испанцы — 3:1.
Счёт в матче на 8-й минуте открыла сборная Испании. После удара Жорди Альбы мяч в свои ворота срезал швейцарец Денис Закария. На 58-й минуте сборная Швейцарии сравняла счёт и возродила интригу, автором гола стал Шердан Шакири. На 77-й швейцарцы остались в меньшинстве. Красную карточку за грубый подкат с риском нанесения травмы получил полузащитник Ремо Фройлер. Основное время матча завершилось с ничейным счётом на табло, игра перешла в экстра-таймы.
В дополнительное время встречи голов забито не было. Первый полуфиналист Евро-2020 определился в серии послематчевых пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Испании, решающий пенальти в составе сборной Швейцарии не забил Рубен Варгас.
Таким образом, сборная Испании сыграет в полуфинале Евро-2020 с победителем четвертьфинальной пары Бельгия — Италия.
- 2 июля 2021
-
23:07
-
23:01
-
23:01
-
22:55
-
22:48
-
22:44
-
22:41
-
22:32
-
22:27
-
22:23
-
22:20
-
22:16
-
22:07
-
21:54
-
21:42
-
21:42
-
21:29
-
21:13
-
21:11
-
21:08
-
21:00
-
20:56
-
20:42
-
20:35
-
20:33
-
20:31
-
20:28
-
20:25
-
20:11
-
19:45
-
19:38
-
19:35
-
19:31
-
19:30
-
19:09