Стогниенко будет комментировать финал Евро-2020 на канале «Россия 1»

Журналист и комментатор Владимир Стогниенко в своём телеграм-канале сообщил, что будет комментировать полуфинальный матч Евро-2020 Италия — Испания и финал турнира.



Обе встречи в прямом эфире будет транслировать телеканал «Россия 1». Матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Испания состоится 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Финал пройдёт на той же арене 11 июля.



Второй полуфинал Евро-2020, в котором сыграют победители пар Чехия — Дания и Украина — Англия, покажет Первый канал. Встреча состоится 7 июля на «Уэмбли».



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.