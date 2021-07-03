Стогниенко будет комментировать финал Евро-2020 на канале «Россия 1»
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Журналист и комментатор Владимир Стогниенко в своём телеграм-канале сообщил, что будет комментировать полуфинальный матч Евро-2020 Италия — Испания и финал турнира.
Обе встречи в прямом эфире будет транслировать телеканал «Россия 1». Матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Испания состоится 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Финал пройдёт на той же арене 11 июля.
Второй полуфинал Евро-2020, в котором сыграют победители пар Чехия — Дания и Украина — Англия, покажет Первый канал. Встреча состоится 7 июля на «Уэмбли».
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.
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