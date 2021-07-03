На стадионе в Баку у болельщиков сборной Дании отобрали радужный флаг

Служба безопасности стадиона в Баку конфисковала радужный флаг у двух датских болельщиков перед матчем 1/4 финала Евро-2020 с Чехией, сообщает Evening Standard.



Фотографы сняли момент, когда двое стюардов подошли к датским болельщикам и забрали у них флаг, что вызвало недовольство ближайших фанатов.



Ранее УЕФА сообщал, что разноцветные баннеры запрещены на рекламных щитах на четвертьфинальных матчах в столице Азербайджана, а также в Санкт-Петербурге.

В матче 1/4 финала Евро-2020 сборная Дании переиграла сборную Чехии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан) и завершилась со счётом 2:1. Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни открыл счёт на пятой минуте матча с Чехией. Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг увеличил преимущество своей команды. Чешский форвард Патрик Шик отыграл один мяч.