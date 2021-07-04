Англия — первая команда в истории Евро, забившая три гола головой в одном матче

Сборная Англии разгромно победила в матче 1/4 финала Евро-2020 со сборной Украины (4:0). Три из забитых мячей были отправлены в сетку соперника головой. Авторами голов стали Гарри Кейн, Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон.

Как сообщает OptaJoe, Англия — первая команда в истории чемпионатов Европы, которая забила три гола головой в одном матче. Англичане уже достигали аналогичного рекорда 11 ноября 2016 года во встрече со сборной Шотландии, только этот матч проходил в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу — 2018. Тогда головой забивали Дэниел Старридж, Адам Лаллана и Гари Кэхилл.

Сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2020, в котором сыграет со сборной Дании. Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 7 июля. Начало — в 22:00 мск.