Сборная Англии впервые в истории провела семь сухих матчей подряд

Сборная Англии разгромила сборную Украины (4:0) в матче 1/4 финала Евро-2020 и в очередной раз оставила свои ворота в неприкосновенности. Англичане впервые в истории провели семь сухих матчей подряд, они не пропускают уже 662 минуты, как сообщает OptaIvan.

Помимо матча со сборной Украины, англичане сыграли на ноль со сборными Германии (2:0), Чехии (1:0), Шотландии (0:0), Хорватии (1:0), Румынии (1:0) и Австрии (1:0). Последний матч, в котором сборная Англии пропустила, — встреча с Польшей (2:1) в отборочном турнире чемпионата мира по футболу — 2022.

Сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2020, в котором сыграет со сборной Дании. Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 7 июля. Начало — в 22:00 мск.