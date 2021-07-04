Магуайр — о разгроме сборной Украины: не собираемся на этом останавливаться

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр прокомментировал разгром сборной Украины (4:0) в 1/4 финала Евро.



«Прекрасное ощущение: второй раз подряд выйти в полуфинал на крупном турнире — это серьёзное достижение. Я не хочу никому портить настроение, но мы не собираемся на этом останавливаться. Впереди ещё один важный матч, и мы хотим на этот раз пройти дальше.

Мы хотели лучше использовать свои стандарты, до сих пор мы на этом турнире со стандартов не забивали, а сегодня забили дважды: я и Джордан Хендерсон. Люк Шоу отлично подавал, а я хорошо попал и сразу понял, что это гол. Забивать очень приятно, но всё-таки главное, что мы выиграли», — приводит слова Магуайра пресс-служба УЕФА.

Встреча 1/4 финала чемпионата Европы прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась крупной победой англичан со счётом 4:0.