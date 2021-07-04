До свидания, Украина! Ты была хороша, но против такой Англии — без шансов

Сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2020, где сыграет 7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» с Данией.

Перед этим матчем кадровые проблемы были не только у Украины, оставшейся без Руслана Малиновского и Артёма Беседина. Англичане тоже потеряли ценную фигуру — Букайо Сака, который играл с первых минут с немцами. Его в основе заменил Джейдон Санчо.

Андрей Шевченко снова выбрал оборонительную модель игры с пятью защитниками. Если уж со Швецией сборная Украины так сыграла, то с Англией тем более стоило этого ждать. В схеме 5-3-2 особенно сложную роль имели центральные полузащитники Николай Шапаренко и Александр Зинченко, которые постоянно должны были переключаться на рывках из середины на фланги. Украинцы выгоняли соперника на края, при этом у англичан левый защитник Люк Шоу активнее бегал вперёд, чем правый Кайл Уолкер (он часто превращался в розыгрыше в третьего центрального). Отсюда и пришёл быстрый гол команды Гарета Саутгейта, забившей на 4-й минуте первым же ударом по воротам!

Шоу помог своим подключением Рахиму Стерлингу. Вингер «Манчестер Сити» выдал, конечно, шикарную проникающую передачу, но и защитники сборной Украины действовали очень неудачно. Сергей Кривцов, отвечавший за Гарри Кейна, застыл на месте восковой фигурой из музея мадам Тюссо (хотя с такими ошибками его вряд ли оценят в Лондоне), а другие центрбеки промахнулись с созданием офсайда. Кейн не забивал на групповом этапе, а в плей-офф отличился и в 1/8 финала, и в четвертьфинале.

Украине пришлось рано менять свой план. Больше контролировать мяч, чем в дебюте встречи (почти 50 на 50 по владению), чаще вступать в высокий отбор. Правда, организовывать прессинг было непросто, так как из него выпадал Андрей Ярмоленко. Физическое состояние капитана сборной Украины оставляет желать лучшего, пусть он и выступает в АПЛ.

Англичане ждали одной-единственной успешной контратаки, чтобы сделать комфортные 2:0. Шевченко уже на 36-й минуте поменял схему благодаря вынужденной замене: выход Виктора Цыганкова вместо Сергея Кривцова позволил перестроиться на 4-3-3. Вот тогда Украина выдала свой лучший отрезок до перерыва, даже Ярмоленко стало проще. По ударам после первого тайма получилась даже ничья — 5:5. По попаданиям в створ у Англии был минимальный перевес — 2:1. Не так уж плохо для украинцев, учитывая ужасное начало.

Едва начался второй тайм, как Англия забила так необходимый ей второй мяч. Опять быстрый гол команды Саутгейта! Если бы штрафной не заработал Кейн, можно было бы сказать, что это дело рук (точнее, ног и головы) «Манчестер Юнайтед». Шоу подал, Гарри Магуайр пробил. Показалось, что этот мяч украинцы пропустили прежде всего из-за ошибки Александра Зинченко, которому, как ни наигрывай его в обороне, всё-таки недостаёт навыков защитника. Среагировав на врывание Стерлинга, Зинченко сломал офсайдную линию.

Команда Шевченко в этот момент растерялась. Как турист в Лондоне, решивший при переходе дороги посмотреть по привычке налево, а не направо. И тут же была сбита «грузовиком» Кейном. Украшением третьей голевой атаки стал тонкий пас Стерлинга, а оформивший дубль форвард «Тоттенхэма» наверняка был удивлён тому, что ему дали в убойной позиции столько свободного пространства, сколько не найдёшь в АПЛ.

Поверить в чудо — спасение Украины — при 0:3 было невозможно. Хотя бы по той причине, что сборная Англии за весь турнир не пропустила ни одного гола. Хуже того, уже на исходе часа матча сборная Англии в четвёртый раз поразила ворота киевского динамовца Георгия Бущана, ещё раз продемонстрировав, что штаб Шевченко недоработал перед этой встречей с точки зрения организации игры на стандартах.

Во втором тайме украинцы нанесли лишь два удара, а англичане — пять. В створ — 1:4. На последних минутах команда Саутгейта играла под аплодисменты, убеждая всё крепче в том, что она главный фаворит чемпионата Европы.

Как многие и прогнозировали, в этой паре интрига оказалась самой слабой. Хотя до матча президент Украины Владимир Зеленский пошутил на тему того, что «родителей» футбола могут кое-чему научить «дети» (у команды Шевченко один из самых молодых составов на Евро-2020). К сожалению для болельщиков украинской сборной, знаний и умений «детям» всё-таки не хватило. Поэтому «родитель» из Англии устроил приличную порку. Но Украина провела хороший турнир: в четвертьфинале не стыдно вылетать и с 0:4.