«Зенит» может приобрести иранского форварда «Персеполиса» в случае ухода Азмуна

«Зенит» проявляет интерес к 26-летнему нападающему «Персеполиса» Шахрияру Моганлу, сообщает Championat.Asia.

По информации источника, у форварда петербуржцев Сердара Азмуна есть несколько предложений от европейских клубов. В частности, иранец интересен «Роме», «Аталанте», «Торино» и дортмундской «Боруссии». Если Азмун покинет «Зенит», то в клуб может перейти его соотечественник Моганлу.

Шахрияр — воспитанник иранского «Пайкана». Он выступает за «Персеполис» на правах аренды, его контракт принадлежит португальской «Санта-Кларе». Соглашение форварда рассчитано до июня 2023 года. В сезоне-2020/2021 Моганлу провёл за португальскую команду 11 матчей и не отличился результативными действиями. Transfermarkt оценивает иранца в € 300 тысяч.