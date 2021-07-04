Александр Зинченко обратился к болельщикам после вылета сборной Украины с Евро-2020

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко обратился к болельщикам после поражения в матче 1/4 финала Евро-2020 с Англией (0:4) и вылета с турнира.



«Уверен, что с такой поддержкой и командным духом нам под силу всё! Спасибо за веру и за то, что были с нами в моменты взлётов и падений. Видя вашу радость и эмоции после побед в каждом уголке страны, Европы и мира, понимаешь, ради чего ты играешь. Спасибо, Украина!» — написал Зинченко на украинском языке на своей странице в «Инстаграме».

В полуфинале Евро-2020 Англия сыграет с национальной командой Дании. Матч 1/2 финала континентального первенства Дания — Англия пройдёт 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск. В другом полуфинале сыграют сборные Италии и Испании.