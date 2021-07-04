Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смолов: слышал ли слова Черчесова обо мне? Конечно, слышал

Смолов: слышал ли слова Черчесова обо мне? Конечно, слышал
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов не стал комментировать слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова о невызове форварда в команду на Евро-2020, однако признался, что слышал их.

«Сможем ли поговорить? Нет, ребят, извините. Слова Черчесова? Вот поэтому я и не хочу говорить. Конечно, слышал. Всё слышал. Обидно ли мне? Нет», — цитирует Смолова сайт «Матч ТВ».

Напомним, Фёдор Смолов не вошёл в заявку сборной России на чемпионат Европы — 2020. В список национальной команды попали форварды Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи») и Александр Соболев («Спартак»).

В минувшем сезоне-2020/2021 российский нападающий провёл за «Локомотив» 28 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Вместе с железнодорожниками Смолов завоевал бронзовые медали Российской Премьер-Лиги и выиграл Кубок России.

Новость по теме
Черчесов заявил, что пост Смолова повлиял на решение не брать его на Евро-2020
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021