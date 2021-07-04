Смолов: слышал ли слова Черчесова обо мне? Конечно, слышал

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов не стал комментировать слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова о невызове форварда в команду на Евро-2020, однако признался, что слышал их.

«Сможем ли поговорить? Нет, ребят, извините. Слова Черчесова? Вот поэтому я и не хочу говорить. Конечно, слышал. Всё слышал. Обидно ли мне? Нет», — цитирует Смолова сайт «Матч ТВ».

Напомним, Фёдор Смолов не вошёл в заявку сборной России на чемпионат Европы — 2020. В список национальной команды попали форварды Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи») и Александр Соболев («Спартак»).



В минувшем сезоне-2020/2021 российский нападающий провёл за «Локомотив» 28 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Вместе с железнодорожниками Смолов завоевал бронзовые медали Российской Премьер-Лиги и выиграл Кубок России.