Оздоев и Караваев вернулись в расположение «Зенита». Дзюба приедет послезавтра

Защитник Вячеслав Караваев и полузащитник Магомед Оздоев вернулись в расположение санкт-петербургского «Зенита», информирует клубная пресс-служба в «Твиттере».

Сине-бело-голубые опубликовали фото с тренировки, на котором запечатлены Оздоев и Караваев, занимающиеся по индивидуальной программе. Футболисты прибыли в расположение «Зенита» после выступления за сборную России на чемпионате Европы – 2020.

Также стало известно, что 4 июля вечером к команде присоединится полузащитник Далер Кузяев. А нападающий Артём Дзюба вернётся в клуб 6 июля.

Напомним, на чемпионате Европы — 2020 национальная команда России набрала три очка и вылетела с Евро-2020, заняв последнее, четвёртое место в группе B. Выше финишировали сборные Бельгии, Дании и Финляндии.