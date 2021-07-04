Оздоев и Караваев вернулись в расположение «Зенита». Дзюба приедет послезавтра
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Защитник Вячеслав Караваев и полузащитник Магомед Оздоев вернулись в расположение санкт-петербургского «Зенита», информирует клубная пресс-служба в «Твиттере».
Сине-бело-голубые опубликовали фото с тренировки, на котором запечатлены Оздоев и Караваев, занимающиеся по индивидуальной программе. Футболисты прибыли в расположение «Зенита» после выступления за сборную России на чемпионате Европы – 2020.
Также стало известно, что 4 июля вечером к команде присоединится полузащитник Далер Кузяев. А нападающий Артём Дзюба вернётся в клуб 6 июля.
Напомним, на чемпионате Европы — 2020 национальная команда России набрала три очка и вылетела с Евро-2020, заняв последнее, четвёртое место в группе B. Выше финишировали сборные Бельгии, Дании и Финляндии.
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