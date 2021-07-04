«Айнтрахт» близок к подписанию Борре, которым интересовались ЦСКА и «Краснодар»

Экс-нападающий «Ривер Плейта» Рафаэль Сантос Борре, ставший свободным агентом, близок к переезду в Германию. Футболист договорился о сотрудничестве с франкфуртским «Айнтрахтом», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».

Согласно сведениям источника, документы для оформления трансфера уже готовы, футболист должен присоединиться к новой команде в ближайшее время.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах Борре заинтересованы российские клубы – ЦСКА и «Краснодар».

В 2021 году Борре провёл 17 матчей за «Ривер Плейт», в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи. В данный момент форвард выступает за сборную Колумбии в Кубке Америки.

Борре начинал карьеру на родине, после чего перебрался в мадридский «Атлетико». Из стана «матрасников» уходил в аренду в родной клуб и в «Вильярреал». За «Ривер Плейт» выступал с 2017 года.