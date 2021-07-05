Мацей Рыбус присоединился к «Локомотиву» на сборах
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Польский защитник «Локомотива» Мацей Рыбус вернулся в расположение своего клуба после выступления на Евро-2020 в составе национальной команды, сообщает пресс-служба железнодорожников.
«Привет, мы скучали!» — написала пресс-служба «Локомотива».
Рыбус присоединился к «Локомотиву» на австрийском сборе, который проходит в Бад-Вальстердорфе.
На чемпионате Европы Рыбус появился на поле в стартовом составе польской сборной в первом матче группового этапа со Словакией, который завершился поражением его команды со счётом 1:2. Защитник отметился одной голевой передачей. Футболист выступает за «Локомотив» с 2017 года. Ранее он играл за «Лион», «Терек» и «Легию». В сборную Польши вызывается с 2009 года.
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