«Атлетико» отдал Витоло в аренду «Хетафе»
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Полузащитник мадридского «Атлетико» Витоло проведёт следующий сезон в другой команде.
«Матрасники» достигли договорённости о переходе 31-летнего футболиста в «Хетафе» на правах аренды. Как сообщает пресс-служба клуба из пригорода Мадрида, презентация Витоло пройдёт уже сегодня, 5 июля.
Витоло начинал карьеру в «Лас-Пальмасе», откуда в 2013 году перебрался в «Севилью». С андалусийцами испанец трижды выиграл Лигу Европы. В 2017 году его приобрёл «Атлетико» и в том же году отдал в краткосрочную аренду «Лас-Пальмасу». В составе «матрасников» хавбек — чемпион Испании, победитель Лиги Европы и обладатель Суперкубка УЕФА.
В минувшем сезоне Витоло принял участие в 10 матчах испанской Примеры. Результативными действиями игрок не отметился.
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