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«Спартак» одержал первую победу под руководством Руя Витории

«Спартак» одержал первую победу под руководством Руя Витории
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«Спартак» одержал победу в товарищеском матче с хорватской командой «Шибеник». Встреча прошла на стадионе «Ландскрон» в Филлахе (Австрия) и завершилась со счётом 4:2.

На 36-й минуте красно-белые вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Йоррита Хендрикса. Под занавес первого тайма, на 42-й минуте, хавбек Виктор Мозес забил второй гол «Спартака».

В начале второй половины встречи московская команда растеряла преимущество — на 53-й минуте пенальти реализовал нападающий Дени Юрич, а спустя семь минут отличился форвард Иван Делич. Впоследствии красно-белые всё же дожали соперника. Сначала на 68-й минуте забил нападающий Максим Глушенков, а затем на 85-й точно пробил полузащитник Михаил Игнатов.

Эта победа стала для «Спартака» первой под руководством нового главного тренера Руя Витории. В предыдущих товарищеских матчах команда проиграла «Нефтчи» (1:2) и сыграла вничью с «Браво» (2:2).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
05 июля 2021, понедельник. 14:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
4 : 2
Шибеник
Шибеник, Хорватия
1:0 Хендрикс – 36'   2:0 Мозес – 42'   2:1 Юрич – 53' (пен)   2:2 Делич – 60'   3:2 Глушенков – 68'   4:2 Игнатов – 85'
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