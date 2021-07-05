«Спартак» одержал первую победу под руководством Руя Витории

«Спартак» одержал победу в товарищеском матче с хорватской командой «Шибеник». Встреча прошла на стадионе «Ландскрон» в Филлахе (Австрия) и завершилась со счётом 4:2.
На 36-й минуте красно-белые вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Йоррита Хендрикса. Под занавес первого тайма, на 42-й минуте, хавбек Виктор Мозес забил второй гол «Спартака».
В начале второй половины встречи московская команда растеряла преимущество — на 53-й минуте пенальти реализовал нападающий Дени Юрич, а спустя семь минут отличился форвард Иван Делич. Впоследствии красно-белые всё же дожали соперника. Сначала на 68-й минуте забил нападающий Максим Глушенков, а затем на 85-й точно пробил полузащитник Михаил Игнатов.
Эта победа стала для «Спартака» первой под руководством нового главного тренера Руя Витории. В предыдущих товарищеских матчах команда проиграла «Нефтчи» (1:2) и сыграла вничью с «Браво» (2:2).
- 5 июля 2021
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