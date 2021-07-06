Петкович — кандидат на пост тренера сборной России. Далич не вошёл в окончательный список

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович также рассматривается РФС в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера сборной России. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, не связанных друг с другом.
«Петкович изучается как кандидат, но конкретных переговоров с ним не было», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что также в лонглист входил главный тренер сборной Хорватии Златко Далич, но в окончательный список он не вошёл.
Ранее сообщалось, что «Зенит» ведёт переговоры с Владимиром Петковичем. Его контракт со сборной Швейцарии заканчивается летом 2022 года. Специалист знает русский язык.
Сборная Швейцарии с Петковичем дошла до 1/4 финала Евро, проиграв Испании (1:1, 1:3 в серии пенальти).
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