«Тоттенхэм» вступил в переговоры по защитнику сборной Дании

«Тоттенхэм Хотспур» намерен укрепить линию обороны в преддверии нового сезона.
Как сообщает The Times, лондонский клуб обратил внимание на защитника «Саутгемптона» Янника Вестергора, который в настоящее время успешно выступает со сборной Дании на чемпионате Европы — 2020. У игрока остаётся год по контракту со «святыми», которые оценивают его не меньше чем в £ 18 млн (€ 21 млн). Переговоры между клубами уже стартовали.
Вестергор перешёл в «Саутгемптон» в 2018 году, а до этого защищал цвета «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, «Вердера» и «Хоффенхайма». В минувшем сезоне 28-летний футболист провёл 30 матчей в английской Премьер-лиге, забил три гола, получил три жёлтые и одну красную карточку.
Сборная Дании с Вестергором в составе добралась до полуфинала Евро-2020, где сыграет с Англией. Матч пройдёт завтра, 7 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.
Видео гола Вестергора в ворота «Брайтона»:
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