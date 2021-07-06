«Okko Спорт» эксклюзивно покажет товарищеские матчи «Ростова»

Okko эксклюзивно покажет предсезонные товарищеские матчи «Ростова». Обладатели подписок «Okko Спорт» и «Okko Футбол» могут посмотреть игры бесплатно. Матчи также будут доступны для всех зарегистрированных пользователей.



Среди матчей, которые эксклюзивно покажет «Okko Спорт», — игры «Ростова» с белградским «Партизаном» (8 июля), венгерскими клубами «Кишварда» (12 июля) и «Гонвед» (17 июля), а также противостояние с «Бёрнли» (16 июля). Информацию о времени трансляций можно найти в социальных сетях «Okko Спорт».



В минувшем сезоне «Ростов» занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и не попал в еврокубки. В 30 турах подопечные Валерия Карпина набрали 43 очка. От зоны еврокубков команду отделили 10 очков.

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