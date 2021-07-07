Анчелотти связался с Ришарлисоном и пригласил игрока в «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, работавший ранее в «Эвертоне», связался с бразильским нападающим «ирисок» Ришарлисоном, чтобы предложить ему перейти в свою команду. Об этом сообщает Goal.
По информации источника, официального предложения от «Реала» пока не поступило. В настоящий момент 24-летний форвард выступает за сборную Бразилии на Кубке Америки.
Ришарлисон перешёл в «Эвертон» в 2018 году, забил 42 гола (13 — в прошлом сезоне) в 119 матчах. Ранее футболист играл за английский «Уотфорд», а также бразильские «Флуминенсе» и «Америку Минейро». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 55 млн. Контракт игрока с «Эвертоном» рассчитан до июня 2024 года.
Как сообщалось ранее, Ришарлисон был включён в список игроков, которых Анчелотти хотел бы видеть у себя в команде.
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