Анчелотти связался с Ришарлисоном и пригласил игрока в «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, работавший ранее в «Эвертоне», связался с бразильским нападающим «ирисок» Ришарлисоном, чтобы предложить ему перейти в свою команду. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, официального предложения от «Реала» пока не поступило. В настоящий момент 24-летний форвард выступает за сборную Бразилии на Кубке Америки.

Ришарлисон перешёл в «Эвертон» в 2018 году, забил 42 гола (13 — в прошлом сезоне) в 119 матчах. Ранее футболист играл за английский «Уотфорд», а также бразильские «Флуминенсе» и «Америку Минейро». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 55 млн. Контракт игрока с «Эвертоном» рассчитан до июня 2024 года.

Как сообщалось ранее, Ришарлисон был включён в список игроков, которых Анчелотти хотел бы видеть у себя в команде.