Стадионы «Зенита» и «Спартака» могут перейти в управление единого оператора

Министерству спорта предстоит рассмотреть проект концепции централизованного управления крупными стадионами и ледовыми аренами в России, сообщает «РБК-Спорт». Об этом рассказал представитель вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего в том числе развитие спорта.
В концепции предлагается создать публично-правовую компанию для управления и эксплуатации «значимых спортивных объектов», среди которых и стадионы, построенные к чемпионату мира — 2018. В списке есть в том числе стадионы, которые строили или готовили к мундиалю регионы за счёт собственных бюджетов: например, «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (на котором проводит матчи «Зенит»), «Фишт» в Сочи, «Лужники» в Москве, «Казань Арена».
Попали в перечень и некоторые частные стадионы — например, «Открытие Банк Арена», где выступает «Спартак», и «РЖД Арена», которая принадлежит железнодорожной монополии и на которой проводит матчи «Локомотив».
- 7 июля 2021
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