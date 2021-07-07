Девушка-стюард приняла Леонардо Бонуччи за фаната. Она не хотела пускать игрока на поле

После окончания полуфинального матча чемпионата Европы — 2020 между сборными Италии и Испании, который прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, случился курьёзный инцидент.
Напомним, в основное время команды обменялись голами, а в дополнительное ни один из соперников не смог забить ещё (1:1). Встреча перешла в серию пенальти, где точнее оказались итальянцы — 4:2.
Защитник команды-победителя Леонардо Бонуччи после финального свистка побежал радоваться вместе с болельщиками. Он подошёл вплотную к трибуне и стал кричать вместе с ними. После этого футболист развернулся и собирался отправиться к партнёрам, но наткнулся на девушку-стюарда, которая приняла его за фаната и попыталась на пустить на поле. В трансляцию попало недоумевающее лицо Бонуччи.
Фото доступно в «твиттере» журналиста Танкреди Палмери.
Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который пройдёт сегодня, 7 июля, на «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 7 июля 2021
-
11:07
-
11:01
-
10:34
-
10:25
-
10:21
-
10:02
-
09:57
-
09:54
-
09:45
-
09:28
-
09:00
-
09:00
-
08:49
-
08:30
-
08:17
-
07:51
-
07:27
-
07:11
-
06:32
-
06:21
-
05:36
-
05:24
-
04:55
-
04:42
-
04:18
-
03:58
-
03:44
-
03:16
-
02:59
-
02:32
-
02:15
-
01:58
-
01:34
-
01:21
-
00:59