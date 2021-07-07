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Девушка-стюард приняла Леонардо Бонуччи за фаната. Она не хотела пускать игрока на поле

Девушка-стюард приняла Леонардо Бонуччи за фаната. Она не хотела пускать игрока на поле
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После окончания полуфинального матча чемпионата Европы — 2020 между сборными Италии и Испании, который прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, случился курьёзный инцидент.

Напомним, в основное время команды обменялись голами, а в дополнительное ни один из соперников не смог забить ещё (1:1). Встреча перешла в серию пенальти, где точнее оказались итальянцы — 4:2.

Защитник команды-победителя Леонардо Бонуччи после финального свистка побежал радоваться вместе с болельщиками. Он подошёл вплотную к трибуне и стал кричать вместе с ними. После этого футболист развернулся и собирался отправиться к партнёрам, но наткнулся на девушку-стюарда, которая приняла его за фаната и попыталась на пустить на поле. В трансляцию попало недоумевающее лицо Бонуччи.

Фото доступно в «твиттере» журналиста Танкреди Палмери.

Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который пройдёт сегодня, 7 июля, на «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнирная таблица Евро-2020
Испания — бездушная. А Италия живая, и поэтому в финале Испания — бездушная. А Италия живая, и поэтому в финале
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