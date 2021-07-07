Чалов: Олич оставался после тренировок и сам бил по воротам. Такой класс!

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, как с командой работал бывший главный тренер Ивица Олич.



«За день до начала сборов в Австрии увидели новость об отставке Олича. Ивица попрощался с нами в общем чате, написал: «Спасибо за работу, всем удачи!» Сразу стало понятно, что главным тренером будет Алексей Березуцкий. Раньше он был связующим звеном между тренером и командой. Плюс отвечал за стандарты. Сейчас, конечно, новые требования, но это мы пока оставим в команде.



Ивица пришёл во время сезона, хотел поставить европейский футбол — с высокой интенсивностью, с прессингом, на контратаках. С ним мы стали гораздо больше работать над завершением — для меня как нападающего это было заметно. Каждое упражнение заканчивалось ударом. Даже любой квадрат у нас был с маленькими воротами. Мы не так часто общались один на один, но после тренировок Олич оставался с атакующими игроками — мы очень много завершали. Он сам подавал, делал прострелы.



Олич даже с нами в квадрат играл. В подкатах летел, чуть не сломал кого-то. Шучу, конечно, но у него огонь в глазах до сих пор. Когда мы уходили после дополнительных тренировок, он оставлял своего помощника Илию (Арачича. — Прим. «Чемпионата») и сам по воротам бил. Такой класс! Он каждый раз с левой бил с лёта или в самую девятку, или в крестовину. Видно, что человек поиграл в «Баварии», — сказал Чалов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Фёдором Чаловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.