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Петер Шмейхель перед полуфиналом Евро-2020 выложил архивное фото с сыном Каспером

Петер Шмейхель перед полуфиналом Евро-2020 выложил архивное фото с сыном Каспером
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Бывший голкипер сборной Дании Петер Шмейхель выложил архивное фото с сыном Каспером перед полуфиналом чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Англии.

«Так волнуюсь за сегодняшний вечер. Вперёд, Дания!» — написал Петер Шмейхель в своём «твиттере», приложив фотографию с сыном.

Сегодня, 7 июля, сборная Англии встретится с национальной командой Дании. Матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть игру Англия — Дания можно будет на Первом канале.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.

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