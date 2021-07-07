Тренер Дании: у Англии нет слабых мест, но мы попытаемся её обыграть

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Англии.
«Мы не собираемся просто так отдавать инициативу и изменять себе. Постараемся играть как можно активнее и показывать интересный футбол.
При этом прекрасно понимаем, что англичане будут делать то же самое. Они подойдут к матчу с таким же настроем. Так что это будет борьба за инициативу, борьба за то, чтобы быть на шаг впереди соперника.
У Англии нет никаких слабых мест. Всё будет решаться в мелочах, мы должны сыграть на своих козырях. Они не пропустили за семь матчей ни одного гола, это очень сильная команда. Слабых мест у неё нет, но мы попробуем найти способ обыграть англичан», — цитирует Юльманна пресс-служба УЕФА.
Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который пройдёт сегодня, 7 июля, на «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 7 июля 2021
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