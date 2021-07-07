«Атлетико» заинтересовался голкипером сборной Швеции

Голкипер сборной Швеции и «Ромы» Робин Ольсен может продолжить карьеру в Испании, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
Мадридский «Атлетико» ищет запасного вратаря и проявляет интерес к Ольсену. Швед хочет покинуть «Рому» нынешним летом, хотя его контракт действителен до лета 2023 года.
В минувшем сезоне Ольсен на правах аренды выступал за «Эвертон», сыграл семь матчей в английской Премьер-лиге и пропустил девять голов. На чемпионате Европы — 2020 Ольсен принял участие во всех четырёх матчах сборной Швеции, пропустил четыре гола.
«Атлетико» в минувшем сезоне завоевал титул чемпионов Испании, опередив в турнирной таблице мадридский «Реал» и «Барселону». В 38 турах подопечные Диего Симеоне набрали 86 очков — на два больше, чем «сливочные».
- 7 июля 2021
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