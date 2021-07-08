Моуринью оценил скандальный пенальти в матче между сборными Англии и Дании

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал спорный пенальти в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Англии и Дании (2:1 ДВ).
«Да, потрясающая игра, но я не уверен, что вы хотите прислушиваться к моему мнению. Я говорю так, как вижу, а не так, как есть. Это точно не пенальти. Победила лучшая команда, Англия заслужила победу. Англия была фантастической, но для меня это не пенальти. На таком уровне, в полуфинале Евро, я действительно не понимаю решения рефери. И еще меньше я не понимаю того факта, что VAR не отменил решение судьи», — приводит слова Моуринью TalkSPORT.
Напомним, пенальти в ворота датчан был поставлен после падения нападающего англичан Рахима Стерлинга. Нападающий английской команды Гарри Кейн не сумел реализовать 11-метровый удар, однако удачно сыграл на добивании и принёс команде победу.
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