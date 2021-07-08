Источник: «Вест Хэм» продал Фелипе Андерсона в «Лацио» за € 3 млн

«Вест Хэм» продал бразильского полузащитника Фелипе Андерсона в «Лацио», сумма сделки составила € 3 млн. Также «молотобойцы» получат 50% от будущей перепродажи игрока. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, итальянский клуб заключил контракт с 28-летним футболистом до 2025 года. Зарплата игрока в «Лацио» составит € 2,5 млн в год.
Прошедший сезон полузащитник провёл в аренде в португальском «Порту». Всего в завершившемся сезоне чемпионата Португалии Андерсон провёл пять матчей (один в основе) и не отметился результативными действиями.
Футболист перешёл в «Вест Хэм» из «Лацио» в 2018 году. За римский клуб бразилец выступал с 2013 года, а в Бразилии полузащитник играл за «Сантос». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн.
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