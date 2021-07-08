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Хави Мартинес перешёл в клуб «Катар СК»

Хави Мартинес перешёл в клуб «Катар СК»
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Клуб «Катар СК» официально сообщил о подписании контракта с Хави Мартинесом. Условия сделки с испанским полузащитником не сообщаются.

32-летний футболист по окончании предыдущего сезона покинул «Баварию» в статусе свободного агента. Мартинес восемь раз становился чемпионом Германии, пять раз выигрывал Кубок страны, четыре раза – Суперкубок, а также по два раза побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Мартинес пополнил состав «Баварии» в 2012 году. Клуб из Мюнхена заплатил за игрока € 40 млн. За свою карьеру испанец также выступал в «Атлетик Бильбао» и «Осасуне». За сборную Испании футболист играл с 2010 по 2017 годы.

«Катар СК» в минувшем сезоне чемпионата Катара занял шестое место, имея 32 очка. Чемпионом турнира стал «Аль-Садд» (60), который тренирует легендарный испанец Хави.

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