Хабиб: Саутгейт вернул должок сборной Англии за промах на Евро-1996

Экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал выход сборной Англии в финал Евро-2020.
В своём аккаунте в «Инстаграм» он выложил фрагмент исторической справки, где сообщается о промахе нынешнего тренера сборной Англии Гарета Саутгейта в полуфинальной серии пенальти в игре с Германией на Евро-1996. Из-за нереализованного Англия пропустила вперёд Германию.
«Отдал должок сборной. Как игрок не смог, но как тренер всё-таки вывел Англию в финал», – написал Хабиб Нурмагомедов.
В матче 1/2 финала Евро-2020 англичане обыграли национальную команду Дании (2:1). В финальном матче сборная Англии сыграет с командой Италии, которая в первом полуфинальном матче оказалась сильнее национальной сборной Испании (1:1, 4:2 — по пенальти).
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