Британские СМИ: гол Дании в матче с Англией нужно было отменить

В Англии остались недовольными одним из решений главного арбитра полуфинального матча чемпионата Европы — 2020 с Данией (2:1 ДВ).
На 30-й минуте датчане вышли вперёд благодаря голу полузащитника Миккеля Дамсгора со штрафного удара. Английские футболисты стали жаловаться на что-то судье Данни Маккели, но тот засчитал взятие ворот.
Сегодня ряд британских СМИ опубликовал материалы о том, что гол Дании нужно было отменить. В частности, Liverpool Echo сослался на «Твиттер»-аккаунт Total Soccer Show, который обратил внимание на поведение стенки с датскими игроками перед ударом Дамсгора. Во время разбега хавбека его партнёры приблизились к английской стенке и загородили обзор вратарю Джордану Пикфорду. Таким образом, датчане, вероятно, нарушили правила.
В финале Евро-2020 сборной Англии предстоит встретиться с национальной командой Италии, которая в своём полуфинале одолела Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен). Решающий матч турнира пройдёт на «Уэмбли» 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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