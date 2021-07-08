Александр Соболев рассказал о первых тренировках под руководством Руя Витории

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о первых тренировках под руководством нового наставника клуба Руя Витории.



«Пять–шесть дней после Евро отдыхал, а потом уже хотелось поскорее вернуться в «Спартак» и начать тренироваться. Ждал встречи с ребятами и знакомства с новым тренером. Всё прошло отлично. Как и обещали те, кто прошёл два сбора, много игровых заданий, футбола. Мне понравилось!



После занятия главный тренер подозвал меня, Зобнина и Джикию. Объяснил, что поначалу будет тяжеловато, но через несколько дней всё должно быть нормально: подтянемся к остальным.



Впереди интересный сезон. Сколько я забью — второй вопрос. Главное желание — завоевать титул и поднять трофей над головой», — цитирует Соболева пресс-служба «Спартака».

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