Саутгейт объяснил обратную замену Грилиша в полуфинале Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал обратную замену полузащитника Джека Грилиша в дополнительное время полуфинального матча чемпионата Европы — 2020 с Данией (2:1).
«Джек в порядке, он всё понимает. Он был великолепен, когда вышел на поле. Но Дания перестроилась и отправила в атаку четырёх человек, поэтому нам понадобился дополнительный защитник. Я не хотел снимать с игры Стерлинга, потому что команде была нужна его скорость. Получилось, что мне пришлось выбирать между двумя парнями, которые совсем недавно вышли на поле», — приводит слова Саутгейта Daily Mail.
В финале Евро-2020 сборной Англии предстоит встретиться с национальной командой Италии, которая в своём полуфинале одолела Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен). Решающий матч турнира пройдёт на «Уэмбли» 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
- 8 июля 2021
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