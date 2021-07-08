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Саутгейт объяснил обратную замену Грилиша в полуфинале Евро-2020

Саутгейт объяснил обратную замену Грилиша в полуфинале Евро-2020
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал обратную замену полузащитника Джека Грилиша в дополнительное время полуфинального матча чемпионата Европы — 2020 с Данией (2:1).

«Джек в порядке, он всё понимает. Он был великолепен, когда вышел на поле. Но Дания перестроилась и отправила в атаку четырёх человек, поэтому нам понадобился дополнительный защитник. Я не хотел снимать с игры Стерлинга, потому что команде была нужна его скорость. Получилось, что мне пришлось выбирать между двумя парнями, которые совсем недавно вышли на поле», — приводит слова Саутгейта Daily Mail.

В финале Евро-2020 сборной Англии предстоит встретиться с национальной командой Италии, которая в своём полуфинале одолела Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен). Решающий матч турнира пройдёт на «Уэмбли» 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Турнирная таблица Евро-2020
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