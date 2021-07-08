Созин: Черчесов — сакральная жертва. Кого-то просто надо было назначить виноватым

Член комитета по этике РФС Андрей Созин назвал причину, по которой Станислав Черчесов ушёл с поста главного тренера сборной России. По мнению Созина, это связано с общим положением дел со спортом в стране.

«Пошла волна после слов Путина про кадровые перестановки, но у нас не осталось спорта высших достижений — нет хоккея, баскетбола, биатлона, забыли про лёгкую атлетику. Но никто не выходит на Красную площадь с мячом и не рубит головы президентам федераций. Черчесов — сакральная жертва. Его убрали, просто потому что кого-то надо назначить виноватым. Хотя причины его ухода никто так и не назвал», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Президент страны Владимир Путин ранее высказался о провальных результатах сборных страны по футболу и хоккею. Напомним, российские футболисты не вышли из группы на чемпионате Европы — 2020, а хоккеисты уступили на чемпионате мира Канаде, которая выступала на турнире без ключевых игроков.