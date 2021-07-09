Степаненко рассказал о первой тренировке под руководством Де Дзерби в «Шахтёре»

31-летний украинский полузащитник Тарас Степаненко поделился мнением о первых днях на сборах донецкого «Шахтёра» под руководством 42-летнего итальянского специалиста Роберто Де Дзерби.

«Состояние после возвращения из сборной Украины? Физически мы хорошо готовы. Было время и отдохнуть, ведь Коля играл все матчи, а я – пару игр, Марлос тоже… Силы есть, все нормально. Психологически, понятно, немного тяжеловато – сидели взаперти 45 дней. Но мы прекрасно понимаем, что тренер хочет донести свое видение игры, и сейчас важно, чтобы все быстро его поняли. Когда он попросил нас приехать, мы, конечно, согласились. Договорились о том, что, когда будет возможность, он будет нам по паре денечков давать. Нормально работаем, все хорошо!

Первая тренировка под руководством Де Дзерби? Много нового. Стиль игры – все с мячом. У каждого своя позиция, каждый должен знать до автоматизма, что делать. Все очень быстро и интенсивно. Это современный футбол, классно. Сегодня нам показали видео, но за один день нереально все понять. Нужно время, чтобы каждый друг друга понимал и знал, что будет делать в конкретной ситуации, не так все просто», — цитирует Степаненко официальный сайт «Шахтёра».