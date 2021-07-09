Степаненко рассказал о первой тренировке под руководством Де Дзерби в «Шахтёре»

31-летний украинский полузащитник Тарас Степаненко поделился мнением о первых днях на сборах донецкого «Шахтёра» под руководством 42-летнего итальянского специалиста Роберто Де Дзерби.
«Состояние после возвращения из сборной Украины? Физически мы хорошо готовы. Было время и отдохнуть, ведь Коля играл все матчи, а я – пару игр, Марлос тоже… Силы есть, все нормально. Психологически, понятно, немного тяжеловато – сидели взаперти 45 дней. Но мы прекрасно понимаем, что тренер хочет донести свое видение игры, и сейчас важно, чтобы все быстро его поняли. Когда он попросил нас приехать, мы, конечно, согласились. Договорились о том, что, когда будет возможность, он будет нам по паре денечков давать. Нормально работаем, все хорошо!
Первая тренировка под руководством Де Дзерби? Много нового. Стиль игры – все с мячом. У каждого своя позиция, каждый должен знать до автоматизма, что делать. Все очень быстро и интенсивно. Это современный футбол, классно. Сегодня нам показали видео, но за один день нереально все понять. Нужно время, чтобы каждый друг друга понимал и знал, что будет делать в конкретной ситуации, не так все просто», — цитирует Степаненко официальный сайт «Шахтёра».
- 9 июля 2021
-
05:26
-
03:34
-
03:15
-
02:40
-
02:22
-
01:47
-
01:36
-
01:28
-
00:41
-
00:36
-
00:11
- 8 июля 2021
-
23:59
-
23:49
-
23:44
-
23:25
-
23:12
-
22:40
-
22:39
-
22:23
-
22:18
-
21:59
-
21:33
-
21:31
-
21:11
-
21:02
-
21:00
-
20:55
-
20:47
-
20:33
-
20:30
-
20:28
-
20:23
-
20:15
-
20:14
-
19:50