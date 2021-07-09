Саба Сазонов: перехожу в клуб с большой историей. Хочу расти вместе с «Динамо»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов поделился эмоциями от перехода в московский клуб.
«Эмоции испытываю только позитивные. Перехожу в клуб с большой историей, и я рад, что стал частью этой истории. Хочу расти вместе с «Динамо», достигать новых высот и завоёвывать титулы.
У меня сложились очень приятные впечатления от клуба и команды за время нахождения на просмотре. Все ребята классные. Футболисты, тренерский, административный и медицинский штаб – профессионалы. Каждый в своём деле.
Могу действовать как на позиции центрального защитника, так и опорника. А где буду играть, решать уже тренерам. На первых сборах в Австрии я играл больше в линии обороны», — цитирует Сазонова пресс-служба клуба.
Новый сезон Российской Премьер-Лиги «Динамо» начнёт выездным матчем с «Ростовом». Игра состоится 23 июля. Начало — в 19:00 мск.
- 9 июля 2021
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